Организаторы «Интервидения» уточнили информацию о приезде Пэрис Джексон

В пресс-службе «Интервидения» не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что дочь поп-короля Пэрис Джексон представит США на российском музыкальном конкурсе в ответ на соответствующий запрос NEWS.ru. Там пояснили, что эта информация остается на уровне неофициальных источников, и предложили подождать официальных новостей по этому поводу.

Стоит ожидать официального заявления от организаторов Международного музыкального конкурса «Интервидение». Пока эта информация остается на уровне неофициальных источников, слухов или предположений журналистов, — ответили в пресс-службе конкурса.

Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года и получила имя в честь французской столицы. Пэрис — единственная дочь поп-короля от модели Дэбби Роу. Ее крестные родители — актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.

Пэрис вместе с братьями воспитывалась отцом, который получил полное право опеки над детьми. Артист умер, когда его дочери было всего 11 лет. Пэрис пробовала себя в разных сферах, в том числе в модельном бизнесе, кино и музыке. В 2020 году она записала свой первый сольный альбом Wilted.

Ранее стало известно, что дочь американской поп-звезды Майкла Джексона Пэрис может представить Соединенные Штаты на «Интервидении-2025». По информации Telegram-канала Mash, в Россию на конкурс может приехать она или ее брат — внебрачный сын Джексона, норвежский рэпер Омер Бахти, имеющий двойное гражданство.