Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания

Мужское синхронное плавание развивается, в мире растет конкуренция и число детей, которых приводят в этот вид спорта, заявил в интервью NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. По его мнению, в ближайшие годы будет усиливаться тренд на включение мужчин в различные дисциплины.

Самое главное — идти в ногу со временем. Я думаю, в ближайшие годы будет усиливаться тренд на включение мужчин в различные дисциплины синхронного плавания. Уже сейчас мы видим, что мужчин все активнее включают в групповые выступления. На Олимпиаде появилась возможность поставить в группу мужчин, и многие страны сейчас начинают работать в этом направлении. Нам, конечно, нужно не отставать и включать в перечень официальных дисциплин мужское соло и смешанные группы, чтобы дети могли выполнять разряды и выступать в этих дисциплинах, а не только в микст-дуэтах, как на данный момент, — сказал Мальцев.

Ранее Мальцев заявил, что на мировом первенстве по водным видам спорта выступили молодые синхронистки — неопытные девушки, для которых это был первый международный крупный турнир. Он назвал их выступление успешным.