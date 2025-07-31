Мальцев объяснил поражения синхронисток на чемпионате мира

На мировом первенстве по водным видам спорта выступили молодые синхронистки — неопытные девушки, для которых это был первый международный крупный турнир, заявил в интервью NEWS.ru семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Так он объяснил, почему спортсменки не смогли завоевать золотые медали. Мальцев назвал выступление девушек успешным.

Я считаю вполне успешным выступления наших девушек в дуэте и группах. Серебряная и бронзовые медали — тоже очень хороший результат. Я понимаю, что все привыкли только к золоту. Нужно понимать, что вид спорта изменился, правила изменились. Во многом это делалось для того, чтобы не было одного лидера, чтобы на каждом старте побеждали разные страны и разные спортсмены. В этом отношении занять призовые места – уже большое достижение. Кроме того, выступавших спортсменок можно назвать новичками. Это еще неопытные девушки, которые не так давно пришли в сборную. Они не выступали ни на одном международном старте и сразу поехали на чемпионат мира, — сказал Мальцев.

По его мнению, девушки достойно справились со всеми задачами, стрессом и показали все программы, однако им есть к чему стремиться и над чем работать. Мальцев заявил, что ни о каком падении уровня отечественного синхронного плавания говорить не приходится.

Просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться к современным реалиям этого вида спорта, чтобы девушки получили больше опыта на таких стартах. Я думаю, первые места рано или поздно будут. Мы все будем болеть и ждать этого, — добавил Мальцев.

Ранее Мальцев в интервью NEWS.ru заявил, что его тренировка в воде перед турниром в Сингапуре длилась пять часов. Он рассказал, что за это время выполнял все четыре вида программы.