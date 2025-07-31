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31 июля 2025 в 11:26

Синхронист Мальцев раскрыл, сколько часов тренируется в воде

Синхронист Мальцев рассказал о пятичасовых тренировках перед чемпионатом мира

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в интервью NEWS.ru заявил, что его тренировка в воде перед турниром в Сингапуре длилась пять часов. Он рассказал, что за это время выполнял все четыре вида программы.

Это колоссальная нагрузка, учитывая, что мы на воде тренируемся один раз, но порядка пяти часов. За эту тренировку я выполнял все четыре вида программы, что очень сложно. Нужно заниматься и отработкой, и параллельно мы что-то ставим, плюс идут прогоны. У меня было минимум четыре прогона, плюс дополнительные к какой-либо программе. Эмоционально тоже очень тяжело, потому что нужно быть постоянно в фокусе, чтобы не перепутать движения ни в одной из программ, — сказал Мальцев.

Синхронист рассказал о случаях, когда из-за похожих движений в программах спортсмены забывали те или иные связки. Мальцев отметил, что подготовка к чемпионату мира прошла успешно.

Ранее Мальцев заявил, что за годы отсутствия на международных соревнованиях отечественные спортсмены не потеряли свой авторитет. Он отметил, что соперники хорошо отнеслись к возвращению синхронистов, которые держат высокую планку. Мальцев добавил, что он и его коллеги смогли оставить большой след в истории синхронного плавания.

синхронное плавание
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