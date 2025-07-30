«Держим высокую планку»: синхронист Мальцев оценил свой триумф на ЧМ

За годы отсутствия на международных соревнованиях отечественные спортсмены не потеряли свой авторитет, заявил в интервью NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. Он отметил, что соперники хорошо отнеслись к возвращению синхронистов, которые держат высокую планку.

Нас все очень хорошо помнят. Своими выступлениями и достижениями мы оставили большой след в истории синхронного плавания. Этот авторитет, безусловно, сохранился. Приехав на чемпионат мира, мы ощутили, что в целом нас ждали, хорошо приняли. Много кто говорил, что рад нашему возвращению, что мы снова показываем замечательные программы и держим высокую планку. Мои победы в соло показали, что я являюсь лидером мирового мужского синхронного плавания. В завершении чемпионата мира World Aquatics признала меня лучшим синхронистом турнира, что очень приятно и также подтверждает их хорошее отношение ко мне как спортсмену, — сказал Мальцев.

Ранее спортсмен заявил, что отсутствие на международной арене хотя бы в течение одного года является большой потерей для имиджа страны и авторитета среди судейского корпуса. По его мнению, спортсменам нужно показывать свои программы, оттачивать мастерство и получать обратную связь от судей.