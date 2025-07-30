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30 июля 2025 в 12:33

«Важно быть на слуху»: синхронист Мальцев о паузе без международных стартов

Синхронист Мальцев: отсутствие на мировых стартах влияет на авторитет судей

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Отсутствие на международной арене хотя бы в течение одного года является большой потерей для имиджа страны и авторитета среди судейского корпуса, заявил в интервью NEWS.ru семикратный чемпион мира, синхронист Александр Мальцев. По его мнению, спортсменам показывать свои программы, оттачивать мастерство и получать обратную связь от судей.

Очень важно быть на виду, на слуху, показывать свои программы, оттачивать мастерство и получать обратную связь от судей. Для нас наиболее удачным с точки зрения выступлений на соревнованиях стал 2019 год, где мы с Майей Гурбанбердиевой принимали участие в мировых сериях, Суперфинале. В конце сезона мы были на чемпионате мира в Южной Корее. Мы везде побеждали, получали очень хорошие отзывы от судей, зрителей. Это важно, поскольку соревнования проходят в разных странах, мы встречаемся с разными судьями. Никогда не знаешь, какие точно судьи приедут на чемпионат мира. В этой связи чем больше ты выступаешь и при этом хорошо показываешь свои программы, тем лучше. Это может быть определенным плюсом для успешного выступления на главном старте сезона, — сказал Мальцев.

Несмотря на четырехлетнее отсутствие, судьи внимательно наблюдали за отечественными синхронистами. Мальцев отметил, что партнеры по команде переживали, как арбитры будут оценивать выступления на чемпионате мира в Сингапуре.

Ранее Мальцев заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре важен тем, что отечественные спортсмены вернулись на крупный турнир. По его мнению, за это время синхронное плавание превратилось в другой вид спорта.

синхронное плавание
российские спортсмены
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