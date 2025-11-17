Ждите «гостей»: перед Новым годом штраф 15 тысяч рублей для собственников квартир с гирляндами

Украшая окна к праздникам, многие даже не подозревают, что привычные новогодние гирлянды могут привести к крупному штрафу. Юрист Михаил Салкин объяснил в интервью News.ru, что размещение гирлянды на внешней стороне окна в многоквартирном доме считается вмешательством в облик фасада и может нарушать правила пожарной безопасности.

Если гирлянда висит снаружи и установлена без одобрения всех жильцов, это уже повод для претензий. Кроме того, по нормам нельзя оставлять включенной не предназначенную для круглосуточной работы электрическую гирлянду без присмотра — за это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При этом вероятность того, что сотрудники МЧС будут ходить по домам и проверять, какие именно гирлянды висят, невелика. Но в случае происшествия ответственность окажется на собственнике.

Внутри квартиры — другое дело: украшать можно как угодно. Но все, что выходит за пределы жилья и меняет внешний вид дома, возможно только с согласия общего собрания жильцов. Юрист предупреждает: если гирлянда станет причиной возгорания, компенсировать ущерб придется владельцу квартиры.

