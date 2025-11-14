Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист ответил, когда размещение гирлянды на окне может обернуться штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Размещение гирлянды на внешней стороне окна многоквартирного дома может привести к штрафу из-за нарушения правил пожарной безопасности, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, прежде чем приступить к украшению фасада, необходимо получить согласие жильцов.

Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы. Теоретически оставление включенной гирлянды, не предусмотренной для такой эксплуатации, без присмотра влечет за собой предупреждение или штраф для граждан в размере от пяти до 15 тыс. рублей за нарушение норм пожарной безопасности. Но вероятность, что сотрудник МЧС будет ходить и выяснять, какая гирлянда висит, невелика, — предупредил Салкин.

Он отметил, что внутри квартиры гражданин имеет право вешать гирлянду там, где пожелает. Однако, по словам Салкина, за пределами квартиры это недопустимо без согласия общего собрания собственников многоквартирного дома. Юрист заключил, что если такая гирлянда станет источником возгорания, то собственнику квартиры придется возмещать причиненный ущерб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки — это самый выгодный выбор для праздничного декора. По его словам, такие изделия, несмотря на свою цену, служат долго.

