02 ноября 2025 в 20:35

В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону

Экс-министр обороны Хоутон: Британия должна вкладываться в оружие

Фото: IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/Global Look Press

Британия должна вкладываться в оборону, заявил в Палате лордов бывший глава вооруженных сил королевства Николас Хоутон. По его словам, которые передает газета Express, страна может столкнуться с «российской угрозой».

Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО, и Великобритания в частности, по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится разместить свои войска на Украине в рамках «коалиции желающих». Лондон также тестирует новые технологии на случай потенциального конфликта с Россией в Прибалтике. Министр обороны страны Джон Хили подтвердил подготовку пакета помощи объемом более 100 млн фунтов стерлингов (10,6 млрд рублей) для создания инфраструктуры размещения военных.

До этого сообщалось, что британские военные рассматривают возможность объединения ядерного потенциала с Германией. На данный момент эта идея обсуждается на уровне военного руководства, однако официальные переговоры между двумя странами пока не начались.

