Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 17:59

Брата британского короля лишат последнего звания

Принца Эндрю лишат звания вице-адмирала из-за скандала с Эпштейном

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишен последнего воинского звания — вице-адмирала королевских ВМС, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в интервью ВВС. Причиной стал многолетний скандал из-за связей принца с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Правительство руководствуется решениями и суждениями короля. В обороне все точно так же, — сказал министр.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, который лишился всех титулов на фоне секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей). Сандригемское поместье занимает свыше 8 тыс. гектаров. Однако конкретный дом, куда переедет принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пока не назван.

До этого стало известно, что принц проводит целые дни за просмотром телевизора и видеоиграми. По информации журналистов, член королевской семьи просыпается поздно и после завтрака отправляется в комнату с гигантским телевизором. Он увлекается военными видеоиграми, такими как Call of Duty, а также смотрит фильмы про войну и трансляции гольф-турниров.

Великобритания
принцы
короли
Карл III
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев арестованы за похищение человека
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке: деликатес по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.