Брата британского короля лишат последнего звания

Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишен последнего воинского звания — вице-адмирала королевских ВМС, сообщил министр обороны королевства Джон Хили в интервью ВВС. Причиной стал многолетний скандал из-за связей принца с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Правительство руководствуется решениями и суждениями короля. В обороне все точно так же, — сказал министр.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, который лишился всех титулов на фоне секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей). Сандригемское поместье занимает свыше 8 тыс. гектаров. Однако конкретный дом, куда переедет принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пока не назван.

До этого стало известно, что принц проводит целые дни за просмотром телевизора и видеоиграми. По информации журналистов, член королевской семьи просыпается поздно и после завтрака отправляется в комнату с гигантским телевизором. Он увлекается военными видеоиграми, такими как Call of Duty, а также смотрит фильмы про войну и трансляции гольф-турниров.