Чудо-цветок для веранд и балконов: цветет 4 месяца без перерыва

Цикламены — удивительные цветы, которые покоряют сердца дачников своей нежностью и нестандартным периодом цветения. Их главное преимущество в том, что они распускаются зимой, когда большинство растений находится в состоянии покоя, даря яркие краски в самое хмурое время года.

Эти цветы отличаются изящными бабочкообразными соцветиями белых, розовых, алых и фиолетовых оттенков с контрастными узорами на лепестках. Дачники особенно ценят цикламены за компактные размеры, теневыносливость и длительное цветение — цикламенты цветут 4 месяца без перерыва.

Этот чудо-цветок прекрасно чувствует себя в горшках на верандах и балконах, а некоторые морозостойкие сорта можно выращивать в открытом грунте под прикрытием деревьев. Цикламены не требуют сложного ухода — достаточно умеренного полива через поддон и прохладного содержания. Это идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться цветущим садом.

