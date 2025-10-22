Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 23:01

Не вымерзает зимой, цветет даже в самую суровую жару: растение-легенда для российского климата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете идеальное растение, способное пережить любые капризы природы, ваш выбор — лилейник. Это растение-легенда для российского климата, которое не вымерзает зимой без укрытия и цветет даже в самую суровую жару.

Лилейник будет цвести в самых неблагоприятных условиях — на бедной почве, под палящим солнцем и в полутени, продолжая выпускать новые бутоны с июня по август. Его мощная корневая система позволяет растению выживать там, где другие культуры гибнут, а разнообразие современных сортов поражает воображение — от нежных пастельных оттенков до насыщенных пурпурных и ярко-оранжевых расцветок.

Посадив лилейник один раз, вы получите постоянно разрастающийся куст, который с каждым годом становится пышнее и обильнее цветет, не требуя особого ухода. Это идеальное решение для занятых дачников и тех, кто хочет создать красивый сад, не тратя силы на сложный уход.

Ранее был назван цветок, который можно сеять в дожди, пронизывающие ветра и первые заморозки: выдержит все.

Читайте также
Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах. Моя палочка-выручалочка — цветет красиво и без усилий
Общество
Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах. Моя палочка-выручалочка — цветет красиво и без усилий
Настоящая садовая редкость: этого гиганта можно успеть посадить в ноябре — многолетник поразит соцветиями-свечами
Общество
Настоящая садовая редкость: этого гиганта можно успеть посадить в ноябре — многолетник поразит соцветиями-свечами
Заморозки и пронизывающие ветра не помеха для этого цветка: сеешь в ноябре — любуешься летом
Общество
Заморозки и пронизывающие ветра не помеха для этого цветка: сеешь в ноябре — любуешься летом
Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле: этот красавец пышно цветет год за годом
Общество
Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле: этот красавец пышно цветет год за годом
Посадите в октябре — получите шикарный куст: цветет помпонами соцветий с июля до поздней осени
Общество
Посадите в октябре — получите шикарный куст: цветет помпонами соцветий с июля до поздней осени
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из нищеты фавел к футбольному олимпу: как жил легендарный бразилец Пеле
Стала известна причина отказа Силуанова от Нобелевских премии
В ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России
Стало известно о жертвах при взрыве в Копейске
США отменили ключевое ограничение для ВСУ по дальнобойным ракетам
«Надеюсь вернуться сюда еще»: игрок сербской «Меги» восхитился Москвой
Под Челябинском прогремел взрыв на одном из предприятий
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.