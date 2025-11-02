Посадите в ноябре — и весной ждите чуда: клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей

Анемоны станут жемчужинами вашего весеннего сада, распускаясь одними из первых, когда природа только просыпается. Посадите в ноябре — и весной ждите чуда! Их главные преимущества — нежные лепестки, напоминающие крылья бабочек, и богатая палитра оттенков, от белоснежного до насыщенного синего и алого.

Для посадки в ноябре выберите сухой день, когда температура стабильно держится около нуля. Клубни анемон предварительно замочите на 4–6 часов в теплой воде, затем посадите на глубину 5–7 см в рыхлую питательную почву. Место выбирайте солнечное или полутенистое, защищенное от сильных ветров.

Анемоны морозоустойчивы, но в бесснежные зимы лучше укрыть их лапником. Весной они порадуют вас обильным цветением, которое продолжается с апреля по июнь. Такая клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей.

