Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 03:46

Посадите в ноябре — и весной ждите чуда: клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Анемоны станут жемчужинами вашего весеннего сада, распускаясь одними из первых, когда природа только просыпается. Посадите в ноябре — и весной ждите чуда! Их главные преимущества — нежные лепестки, напоминающие крылья бабочек, и богатая палитра оттенков, от белоснежного до насыщенного синего и алого.

Для посадки в ноябре выберите сухой день, когда температура стабильно держится около нуля. Клубни анемон предварительно замочите на 4–6 часов в теплой воде, затем посадите на глубину 5–7 см в рыхлую питательную почву. Место выбирайте солнечное или полутенистое, защищенное от сильных ветров.

Анемоны морозоустойчивы, но в бесснежные зимы лучше укрыть их лапником. Весной они порадуют вас обильным цветением, которое продолжается с апреля по июнь. Такая клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей.

Ранее был назван цветок-легенда для российского климата: не вымерзает зимой, цветет даже в самую суровую жару.

Читайте также
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Общество
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Не боится ни мороза, ни жары: этот многолетник переживет любые капризы русского климата
Общество
Не боится ни мороза, ни жары: этот многолетник переживет любые капризы русского климата
Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре
Общество
Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре
Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет
Общество
Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британские «солдаты удачи» ликвидированы на Рубцовском направлении
Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам
«Максимальное давление»: в Британии озвучили новый план Трампа по Украине
Полиция нагрянула в одесский клуб из-за русских песен
Пожар разгорелся в Туапсе из-за атаки ВСУ
Атака ВСУ на Краснодарский край 2 ноября: взрывы, повреждения, что известно
«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России
Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте
Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4
Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране
Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров
Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров
«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением
Гороскоп на 2 ноября: успех Овна и тест на терпение для Тельца
Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз
Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки
Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других
Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани»
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.