13 ноября 2025 в 07:22

Этот рецепт печенья стал семейной традицией — готовлю с цитрусовой начинкой, и все просят добавки

В отличие от обычного печенья, в этих рулетиках вся магия — в начинке. Крахмал работает волшебным образом, превращая взбитый апельсин в нежнейший джем, который не вытекает при выпекании.

Для теста мне понадобится: мука (2 стакана), сливочное масло (50 г), сметана (3 ст. л.), яйцо (1 шт.), сахар (80 г), сода (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для начинки: апельсин (1 шт.), сахар (160 г), крахмал (1 ст. л.).

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

