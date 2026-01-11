Бургер в лаваше по-домашнему: такой сытный, что легко заменит обед или ужин

Бургер в лаваше по-домашнему — это умная и быстрая альтернатива классическому рецепту. Он получается такой сытный, что легко заменит обед или ужин.

Его вкус бесподобен: хрустящий, обжаренный лаваш со слоем ароматного фарша контрастирует с сочной начинкой из свежих овощей и тягучего сыра, объединенных пикантным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 1 круглый лаваш, 150–200 г мясного фарша, 1 помидор, 2-3 маринованных огурца, несколько листьев зеленого салата, 2-3 ломтика сыра, соль, перец. Для соуса: смешайте майонез с кетчупом и зубчиком чеснока. Фарш посолите и поперчите. На одну половину лаваша равномерно размажьте фарш тонким слоем (толщиной примерно 0,5 см), не доходя до краев 2-3 см. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выложите лаваш фаршем вниз. Обжаривайте 5–7 минут под крышкой до полной готовности фарша. Переверните лаваш на другую сторону. Сразу же на свободную половину выложите начинку: лист салата, кружочки помидора и огурцов, сыр. Полейте соусом. Снимите сковороду с огня. Лопаткой накройте начинку второй половиной лаваша. Дайте сыру немного подтаять от остаточного тепла. Подавайте немедленно.

