Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:31

Бургер в лаваше по-домашнему: такой сытный, что легко заменит обед или ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бургер в лаваше по-домашнему — это умная и быстрая альтернатива классическому рецепту. Он получается такой сытный, что легко заменит обед или ужин.

Его вкус бесподобен: хрустящий, обжаренный лаваш со слоем ароматного фарша контрастирует с сочной начинкой из свежих овощей и тягучего сыра, объединенных пикантным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 1 круглый лаваш, 150–200 г мясного фарша, 1 помидор, 2-3 маринованных огурца, несколько листьев зеленого салата, 2-3 ломтика сыра, соль, перец. Для соуса: смешайте майонез с кетчупом и зубчиком чеснока. Фарш посолите и поперчите. На одну половину лаваша равномерно размажьте фарш тонким слоем (толщиной примерно 0,5 см), не доходя до краев 2-3 см. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выложите лаваш фаршем вниз. Обжаривайте 5–7 минут под крышкой до полной готовности фарша. Переверните лаваш на другую сторону. Сразу же на свободную половину выложите начинку: лист салата, кружочки помидора и огурцов, сыр. Полейте соусом. Снимите сковороду с огня. Лопаткой накройте начинку второй половиной лаваша. Дайте сыру немного подтаять от остаточного тепла. Подавайте немедленно.

Ранее стало известно, как приготовить горячее из фарша по-французски.

Проверено редакцией
Читайте также
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
Общество
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
Это не запеканка, а чудо! Венгерский творожный пирог «Облако» с вишней — невесомый, влажный и очень простой
Общество
Это не запеканка, а чудо! Венгерский творожный пирог «Облако» с вишней — невесомый, влажный и очень простой
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Общество
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Горячие чесночные бургеры с копченой курицей: вкуснятина на Новый год за 15 минут — ну прям когда совсем нет времени
Общество
Горячие чесночные бургеры с копченой курицей: вкуснятина на Новый год за 15 минут — ну прям когда совсем нет времени
Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
Общество
Вместо котлет готовлю куриные пальчики: можно замораживать и добавлять любую начинку
рецепты
бургеры
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Экспортный танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.