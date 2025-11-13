Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 05:22

Когда есть 300 граммов сыра и 20 минут — готовлю эти вкуснющие шарики: закуска лучше, чем в ресторане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска гениальна в своей простоте. Всего несколько шагов, минимум ингредиентов, а результат — по-настоящему ресторанное блюдо, которое легко повторить на своей кухне.

Натираю 300 г твердого сыра на мелкой терке и смешиваю с двумя яичными белками, половиной чайной ложки соли и тремя столовыми ложками муки. Тщательно вымешиваю сырное тесто до однородности — оно должно быть пластичным и хорошо держать форму. Из полученной массы формирую небольшие одинаковые шарики размером с грецкий орех.

Каждый шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый вилкой яичный желток (оставшийся от белков) и окончательно панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Разогреваю в глубокой сковороде масло для фритюра и обжариваю шарики партиями до золотистого цвета со всех сторон, примерно 3–4 минуты. Выкладываю готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса
Семья и жизнь
Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Семья и жизнь
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Салат «Рубиновое колье»: сытная вкуснятина с гранатом на ужин и праздничный стол
Общество
Салат «Рубиновое колье»: сытная вкуснятина с гранатом на ужин и праздничный стол
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Общество
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Отбивные больше не готовлю — эти кармашки из индейки вкуснее в 10 раз: сочная начинка решает
Общество
Отбивные больше не готовлю — эти кармашки из индейки вкуснее в 10 раз: сочная начинка решает
еда
закуски
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
В российском регионе раздался сигнал тревоги
Еще один аэропорт юга России закрылся
Шойгу рассказал, какой курс взяла новая премьер Японии
Полиция Бразилии готовится арестовать Канье Уэста на концерте
Сийярто призвал остановить спонсирование Киева из-за коррупции
ВСУ ликвидировали прикованного к пулемету сослуживца
Конгресс США одобрил финансирование правительства
Общественники обратились в Минпросвещения после взрыва в Красногорске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 ноября
Росавиация сообщила о приостановке работы одного южного аэропорта
В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить короткие видео
США признали исчерпание санкционных возможностей против России
Вильфанд раскрыл, где в России уже выпал снег
Стубб заявил, что Евросоюз возобновит отношения с Россией
Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.