Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни

Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни Юмористка Пак Ми Сон призналась, что диагноз в виде рака казался ей нереальным

Южнокорейская юмористка и актриса Пак Ми Сон не верила в то, что диагноз «рак» реален, пишет Chosun. По словам знаменитости, у нее неизлечимая онкология. Женщине диагностировали рак груди, и она не снималась в течение девяти месяцев.

У меня тот тип рака груди, когда нельзя говорить о полном излечении, — поделилась Пак Ми Сон.

Юмористка призналась, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни. При этом она утверждает, что пыталась позитивно смотреть на процесс лечения.

Пак Ми Сон проходила курс химиотерапии, после которой предстала перед прессой с короткими волосами. В течение перерыва от съемок она занималась здоровьем.

