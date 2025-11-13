Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:13

Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни

Юмористка Пак Ми Сон призналась, что диагноз в виде рака казался ей нереальным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейская юмористка и актриса Пак Ми Сон не верила в то, что диагноз «рак» реален, пишет Chosun. По словам знаменитости, у нее неизлечимая онкология. Женщине диагностировали рак груди, и она не снималась в течение девяти месяцев.

У меня тот тип рака груди, когда нельзя говорить о полном излечении, — поделилась Пак Ми Сон.

Юмористка призналась, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни. При этом она утверждает, что пыталась позитивно смотреть на процесс лечения.

Пак Ми Сон проходила курс химиотерапии, после которой предстала перед прессой с короткими волосами. В течение перерыва от съемок она занималась здоровьем.

Ранее принц Уильям признался, что ему было непросто рассказать детям о болезни его супруги Кейт Миддлтон. Наследник престола и его жена долго не решались объяснить происходящее Джорджу, Шарлотте и Луи.

Стало известно, что народному артисту России Александру Буйнову запретили загорать в связи с онкологией. По данным источника, противоопухолевое лечение вызывает сильные кожные реакции.

Южная Корея
юмористы
женщины
рак груди
онкология
