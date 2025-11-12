Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:18

Заблуждения о еде: 5 продуктов, которые незаслуженно считают вредными для фигуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие отказываются от вкусных и полезных продуктов, опасаясь набрать лишние килограммы. На самом деле проблема часто кроется не в самой еде, а в ее количестве и способе приготовления. Некоторые продукты обладают ценными свойствами и могут смело вернуться в ваше меню без вреда для здоровья и талии.

Например, макароны из твердых сортов пшеницы — это прекрасный источник долгих углеводов, которые надолго дают чувство сытости и энергию. Не стоит полностью отказываться и от темного шоколада с высоким процентом какао, ведь он содержит антиоксиданты.

Хлеб, особенно цельнозерновой, полезен для пищеварения благодаря клетчатке. Картофель, запеченный или отварной, является поставщиком калия и витаминов, а не врагом фигуры. Даже чашечка кофе без сахара и сливок может быть полезна, так как бодрит и ускоряет обмен веществ.

Главное правило для всех этих продуктов — умеренность и правильный выбор качественного варианта. Они могут стать частью сбалансированного рациона, делая его разнообразным и вкусным.

Мечтаете о сияющей коже и крепких волосах без дорогостоящих процедур? Авокадо — природный суперфуд, чье действие подтверждено диетологами и косметологами.

Читайте также
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
Общество
Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Общество
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Общество
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть фейхоа
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть фейхоа
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Здоровье/красота
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
питание
похудение
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.