01 ноября 2025 в 08:22

Авокадо — эликсир молодости на вашей кухне: как плод творит чудеса с кожей и волосами за 30 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мечтаете о сияющей коже и крепких волосах без дорогостоящих процедур? Авокадо — природный суперфуд, чье действие подтверждено диетологами и косметологами.

Уникальный биохимический состав плода работает на клеточном уровне: мононенасыщенные жирные кислоты увлажняют кожу, встраиваясь в липидный барьер эпидермиса, а витамины Е и С создают антиоксидантную защиту, замедляя старение. Биотин (витамин B7) стимулирует синтез кератина, укрепляя волосы и ногти, а омега‑9 регенерирует клетки кожи.

Калий регулирует водный баланс, предотвращая обезвоживание и появление морщин. Регулярное употребление половины или целого авокадо ежедневно — в салатах, смузи или вместо масла — стимулирует выработку коллагена и дает видимый результат уже через месяц.

Ранее сообщалось, что есть люди, у которых волосы быстро теряют свежесть и объем из-за повышенной температуры и влажности. Парикмахеры рекомендуют простое решение — добавить аспирин в шампунь.

