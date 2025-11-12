Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:10

Салат «Морская фантазия»: как удивить гостей на Новый год без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — настоящая находка для новогодней ночи, которая легко заменит привычные варианты. Он сочетает в себе нежность морепродуктов, хруст свежей капусты и элегантный внешний вид. Ваши гости точно спросят рецепт, ведь такое блюдо выглядит дорого и очень празднично.

Приготовление не отнимет много сил. Отваренные и нарезанные соломкой кальмары смешайте с мелко нашинкованной пекинской капустой, кубиками куриных яиц и кружочками крабовых палочек. Эту сочную основу нужно посолить и заправить майонезом.

А вот секрет его презентации — в эффектной подаче. Готовый салат выкладывают на блюдо и украшают половинками перепелиных яиц, в которые, как в изящные корзинки, положили немного красной икры. Оставшуюся икру и веточки свежей петрушки распределяют по поверхности, создавая яркий акцент. Получается очень воздушно, вкусно и по-настоящему празднично.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

салаты
Новый год
кулинария
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
