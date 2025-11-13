Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России

Во время последнего приезда в Россию 60-летний певец Валерий Меладзе оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тыс. рублей, передает Telegram-канал SHOT. Во время перерывов между зарубежными гастролями он регулярно посещает частные медицинские центры Москвы для прохождения обследований.

По информации канала, в эту сумму были включены консультации, сопровождение, анализы, анестезия и другие медицинские услуги. Обследование было проведено между концертами в рамках масштабного гастрольного тура, в рамках которого Меладзе выступал в европейских странах, США и государствах ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что Меладзе начал свой юбилейный тур по США с концерта в Санкт-Петербурге (с англ. Saint Petersburg) во Флориде. Тур был посвящен 30-летию творческой деятельности певца и его 60-летию. Первое выступление на американском континенте принесло артисту $270 тыс. (около 22 млн рублей), а общий доход от гастролей составил около $3 млн (примерно 244 млн рублей). Наибольший интерес к выступлениям Меладзе проявили жители городов с большим русскоязычным населением.