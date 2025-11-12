Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:00

Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса

Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса Не просто тыквенный суп: добавляем хурму и пряник для идеального вкуса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень вступила в свои права, а вместе с ней пришли прохладные вечера и желание укутаться во что-то теплое. Готовый ответ на вопрос, как согреться осенью, — это ароматная чашка горячего супа, который станет настоящим объятием для вашего желудка. И сегодня мы влюбимся в нежный тыквенный суп-пюре с неожиданным акцентом. Он станет лучшей идеей теплых сезонных блюд на вашем столе.

Для основы возьмем мускатную тыкву (около 800 г), но наш секретный ингредиент — спелая хурма «королек» (1 шт.). Она придаст супу бархатистость и легкую медовую сладость. Обжарьте лук (1 шт.) с чесноком (2 зубчика), добавьте кусочки тыквы и очищенной хурмы, залейте бульоном (овощной — 700 мл) и варите до мягкости. Пробейте блендером, влейте сливки (20% — 200 мл), доведите до кипения и приправьте (соль, перец — на ваш вкус). Подавайте, посыпав щепоткой мускатного ореха.

Чтобы сделать блюдо необычным, вместо сухариков подавайте его с имбирными пряниками — их пряность идеально оттенит кремовую текстуру супа. Этот суп — идеальный ответ на вопрос, как согреться осенью вкусно и с пользой. Приятного аппетита и новых идей для теплых сезонных блюд в вашей кулинарной книге!

Ранее мы делились секретами заморозки тыквы: выберите свой способ.

