Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 08:30

Герой ноябрьского меню: открываем секрет самого полезного фрукта

Продукты, которые надо есть в ноябре: извлекаем пользу из хурмы Продукты, которые надо есть в ноябре: извлекаем пользу из хурмы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ноябрь — идеальное время, чтобы поддержать иммунитет и настроение с помощью сезонных продуктов. Один из главных героев этого месяца — яркая и сладкая хурма. Давайте извлечем из нее максимум пользы!

Поговорим о продуктах, которые надо есть в ноябре для сохранения энергии и здоровья. Среди этих продуктов, которые надо есть в ноябре, хурма занимает почетное место. Это настоящий витаминный взрыв! Она богата калием для сердца, железом против анемии и витамином А для остроты зрения. А ее вяжущие сорта — источник полезных для пищеварения танинов.

Попробуйте легко вписать ее в свой рацион:

  • Салат. Смешайте кусочки хурмы с руколой, мягким козьим сыром и заправкой из оливкового масла и бальзамика.

  • Смузи. Взбейте мякоть одной хурмы с бананом, натуральным йогуртом и щепоткой корицы.

  • Полезный десерт. Разрежьте плод пополам, сверху выложите творог с медом и грецкими орехами.

Обязательно включите в перечень продуктов, которые надо есть в ноябре — солнечную хурму. Этот фрукт в меню — вкусный и простой способ оставаться в тонусе даже в хмурую погоду!

Ранее мы делились с вами рецептом пирога с килькой.

польза
витамины
рецепты
хурма
здоровье
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
В Омске появятся платные городские паркинги: где придется раскошелиться?
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.