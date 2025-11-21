Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 23:23

Посадив этот цветок, вы забудете о хлопотах и получите море цвета на весь сезон: многолетник-мечта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для дачников, мечтающих о безупречно красивой клумбе, которая цветет все лето без перерыва, есть идеальное решение — неприхотливая гортензия метельчатая. Этот многолетник — настоящая мечта.

Этот роскошный кустарник становится главным украшением сада, выпуская огромные, пышные соцветия-метелки в начале лета и не утрачивая своей декоративности до самых сентябрьских заморозков. Гортензия абсолютно нетребовательна в уходе, она зимостойка и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Посадив этот цветок, вы забудете о хлопотах и получите море цвета на весь сезон.

Ее главное достоинство — это продолжительное и обильное цветение, когда крупные кисти, плавно меняя оттенок от нежно-кремового до розоватого, создают потрясающий визуальный эффект и атмосферу праздника. Посадив этот многолетник, вы на годы обеспечите своему участку яркие краски и изысканность, тратя минимум сил на заботу о нем. Это выбор тех, кто ценит время и красоту.

Ранее был назван цветок, который создаст куст с густыми махровыми соцветиями: не боится дождя и холода.

Дарья Иванова
