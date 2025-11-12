Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 03:46

Этот цветок создаст куст с густыми махровыми соцветиями: не боится дождя и холода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астра Велия — это настоящая звезда осеннего сада, отличающаяся уникальной способностью создавать на одном кусте плавный переход от нежно-сиреневых к темно-сиреневым оттенкам.

Главное преимущество этого сорта — продолжительное цветение с августа до самых заморозков, когда большинство других растений уже завершили вегетацию. Цветок образует куст высотой 60–70 см, усыпанный густыми махровыми соцветиями диаметром 8–10 см. Дачники ценят Велию за исключительную устойчивость к непогоде — ее цветы не боятся дождя и холода.

Этот сорт отличается крепкими побегами, не требующими подвязки, и устойчивостью к мучнистой росе. При минимальном уходе — посадке на солнечном месте с хорошо дренированной почвой и регулярном поливе — астра Велия будет год за годом радовать своим роскошным цветением.

Ранее был назван многолетник-хамелеон — меняет розовые бутоны на синие: не болеет, не требует укрытия на зиму.

