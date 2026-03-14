Рассыпьте по снегу в марте — и клумбы взорвутся цветами: добавки, которые питают и защищают почву от болезней

Март — идеальное время, чтобы подготовить почву для будущих клумб без лишних усилий. Рассыпав по снегу определенные добавки, которые питают почву и защищают от болезней.

Самое универсальное средство — древесная зола: она раскисляет почву, обогащает ее калием и фосфором, а также отпугивает личинки вредителей. Норма — 1–2 стакана на квадратный метр.

Другой отличный вариант — перегной или компост, рассыпанный тонким слоем по снегу. Талые воды доставят органику глубоко в почву, улучшая ее структуру и плодородие. Для обогащения азотом можно использовать гранулированный биогумус или настой коровяка, замороженный в виде кубиков и разложенный по участку.

А для профилактики грибковых заболеваний эффективно рассыпать по снегу порошок горчицы или табачную пыль. Эти простые меры помогут вам получить пышные и здоровые цветы с минимальными затратами времени. Рассыпьте их по снегу в марте — и клумбы взорвутся цветами!

Дарья Иванова
