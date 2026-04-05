Мошенники особенно активизировались перед Пасхой

В преддверии Пасхи злоумышленники активизировали новую схему обмана верующих. Аферисты создают поддельные благотворительные сборы «на храмы», а также звонят и рассылают сообщения от имени вымышленных священнослужителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники перед Пасхой открывают благотворительные сборы на «приобретение наборов для освящения» или «доставку Благодатного огня», — рассказали в пресс-службе.

Жертвами становятся верующие люди, которые в праздничный период особенно расположены к благотворительности. Эксперты призывают россиян быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, которые представляются служителями церкви. Проверять информацию о сборах следует только через официальные приходы.

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке аферисты также активизировали еще одну схему. Они требуют предоплату с паломников за бронирование мест в автобусах к святыне. Целевая аудитория — верующие, пенсионеры и социально незащищенные категории граждан.

Ранее телефонные аферисты обманули 17-летнего москвича, заставив его отдать курьеру 1,5 млн рублей и домашнее золото. Все началось с безобидного звонка якобы из пункта выдачи заказов: парня попросили уточнить личные данные для получения посылки, после этого его начали запугивать взломом.