Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 02:50

Мошенники особенно активизировались перед Пасхой

РИА Новости: аферисты перед Пасхой открыли псевдоблаготворительные сборы

Пасхальное богослужение в Свято-Даниловском монастыре в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В преддверии Пасхи злоумышленники активизировали новую схему обмана верующих. Аферисты создают поддельные благотворительные сборы «на храмы», а также звонят и рассылают сообщения от имени вымышленных священнослужителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Мошенники перед Пасхой открывают благотворительные сборы на «приобретение наборов для освящения» или «доставку Благодатного огня», — рассказали в пресс-службе.

Жертвами становятся верующие люди, которые в праздничный период особенно расположены к благотворительности. Эксперты призывают россиян быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, которые представляются служителями церкви. Проверять информацию о сборах следует только через официальные приходы.

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке аферисты также активизировали еще одну схему. Они требуют предоплату с паломников за бронирование мест в автобусах к святыне. Целевая аудитория — верующие, пенсионеры и социально незащищенные категории граждан.

Ранее телефонные аферисты обманули 17-летнего москвича, заставив его отдать курьеру 1,5 млн рублей и домашнее золото. Все началось с безобидного звонка якобы из пункта выдачи заказов: парня попросили уточнить личные данные для получения посылки, после этого его начали запугивать взломом.

Общество
Россия
Пасха
мошенники
обманы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.