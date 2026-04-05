В России начнут «правильно» лепить вареники и делать запеканки

Вареники и запеканка получили рекомендации по приготовлению в первом ГОСТе

Тесто для вареников
В России разработали первый ГОСТ на блюда традиционной русской кухни. Документ содержит рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки, пишет РИА Новости.

В новом ГОСТе прописаны четкие требования к приготовлению вареников. Основа для блюда — пресное тесто. В ход идет пшеничная, ржаная или гречневая мука. Отдельный раздел стандарта посвящен ленивым вареникам. Их технология выглядит так: тесто соединяют с начинкой (классический вариант — творог), затем массу раскатывают в жгут и нарезают небольшими кусочками.

Традиционные вареники готовят иначе. Тесто раскатывают в круглые лепешки — сочни. Сверху выкладывают начинку, после чего лепешку складывают пополам и тщательно защипывают края. Допускается простой защип или фигурный, напоминающий косичку.

Важное требование ГОСТа: начинка для вареников не должна требовать дополнительной термической обработки, она должна быть полностью готова к употреблению. Сладкие варианты предполагают использование творога, ягод и фруктов. Для несладких подходят картофель, грибы, капуста, а также мясо с луком.

Отваривают вареники в подсоленной кипящей воде. Подавать на стол их рекомендуется горячими, но сладкие разновидности можно есть и холодными.

Что касается запеканки, то здесь ключевой принцип — использование измельченных, размятых или пюреобразных ингредиентов. Чаще всего это картофель, овощи, различные крупы или творог. Продукты выкладывают в форму или сковороду слоями, после чего отправляют в духовку запекаться до появления румяной корочки.

Подавать запеканки можно со сметаной. К сладким вариантам рекомендуются плодово-ягодные кисели, сладкие подливки, варенье, растопленный мед или сгущенное молоко.

Новый ГОСТ носит рекомендательный характер и не обязывает хозяек готовить строго по стандарту. Однако документ систематизирует традиционные рецепты и может быть полезен для предприятий общепита.

Ранее Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.

