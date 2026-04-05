В России разработали новые методы терапии для онкопациентов Мурашко: в список госгарантий включат обновленные методы лечения для онкобольных

В российскую программу госгарантий включат новые методы терапии для онкологических и онкогематологических пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами. Речь идет о клеточных технологиях, пептидных препаратах и технологиях на основе мРНК.

Глава Минздрава сообщил, что в России зарегистрирован ряд передовых технологий, способных кардинально улучшить помощь тяжелым больным. Теперь их предстоит интегрировать в систему обязательного медицинского страхования.

Зарегистрирован ряд технологий, которые также могут изменить и улучшить помощь для категории пациентов онкологических, онкогематологических, и в дополнение программы государственных гарантий нужно подгрузить эти методы терапии — это клеточные технологии, это технологии на основе пептидных препаратов и мРНК, — сказал Мурашко.

Он добавил, что определенные разделы программы госгарантий пересматриваются практически ежегодно. Так, в 2026 году в ней уже появились новые методы обследования и диагностики. Акцент смещается в сторону раннего выявления заболеваний и профилактики их развития. Это касается и пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов.

Ранее Мурашко рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, лечение будет продолжаться.