05 апреля 2026 в 02:57

В России разработали новые методы терапии для онкопациентов

Мурашко: в список госгарантий включат обновленные методы лечения для онкобольных

Врач делает операцию по постановке кава-фильтра пациенту с онкологическим заболеванием Врач делает операцию по постановке кава-фильтра пациенту с онкологическим заболеванием Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российскую программу госгарантий включат новые методы терапии для онкологических и онкогематологических пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами. Речь идет о клеточных технологиях, пептидных препаратах и технологиях на основе мРНК.

Глава Минздрава сообщил, что в России зарегистрирован ряд передовых технологий, способных кардинально улучшить помощь тяжелым больным. Теперь их предстоит интегрировать в систему обязательного медицинского страхования.

Зарегистрирован ряд технологий, которые также могут изменить и улучшить помощь для категории пациентов онкологических, онкогематологических, и в дополнение программы государственных гарантий нужно подгрузить эти методы терапии — это клеточные технологии, это технологии на основе пептидных препаратов и мРНК, — сказал Мурашко.

Он добавил, что определенные разделы программы госгарантий пересматриваются практически ежегодно. Так, в 2026 году в ней уже появились новые методы обследования и диагностики. Акцент смещается в сторону раннего выявления заболеваний и профилактики их развития. Это касается и пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов.

Ранее Мурашко рассказал, что с самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке. По его словам, лечение будет продолжаться.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

