05 апреля 2026

Отказ от ЭКО из-за Заворотнюк, болезнь сына, Зеленский: как живет Бледанс

Эвелина Бледанс
Сегодня, 5 апреля, актрисе Эвелине Бледанс исполняется 57 лет. Как сложилась личная жизнь и карьера артистки, благодаря чему обрела популярность?

Чем известна Бледанс

Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. После школы она уехала в Ленинград и успешно поступила на актерский факультет ЛГИТМиКа, который сегодня известен как Российский государственный институт сценических искусств.

В 1990 году Эвелина окончила обучение у народного артиста СССР Игоря Владимирова. Также она прошла стажировку в Театральном центре классического американского мюзикла имени Юджина О’Нила в США. В составе группы лучших студентов ЛГИТМиКа ее отметили за яркую внешность и необычный вокал.

Первая популярность пришла к Бледанс, когда она присоединилась к «Маски-шоу» по приглашению однокурсника. Первоначально она участвовала в массовке, но ее талант заметил руководитель проекта Георгий Делиев. Для испытания Бледанс предложили сыграть на флейте и импровизировать. Она блестяще справилась и получила роль медсестры. Актриса была частью команды с 1991 по 2005 годы.

Эвелина Бледанс на показе коллекции одежды «Medusa» дизайнера Макса Черницова, 2008 год

Эвелина Бледанс участвовала во множестве телепроектов. Среди них — программа «Очевидец. Самое смешное» на «РЕН ТВ» и музыкальное шоу «Всё по-нашему!» на «СТС». В 2008 году она была в шоу «Последний герой» на Первом канале, а в 2010-м — в «Больших гонках» и «Жестоких играх». В 2009 году Эвелина вместе с Анной Ардовой сыграла «силиконовых блондинок с Рублевки» в популярном шоу «Одна за всех».

Эвелина Бледанс дебютировала в кино в фильме «ЧП районного масштаба». Затем она получила несколько эпизодических ролей. Вскоре ее пригласили в мюзикл «Метро», и после этого режиссеры начали предлагать ей более значимые роли в кино и сериалах.

Эвелина Бледанс известна своими ролями в американских фильмах «Рэд Скверз» и «Варвар», а также в российских сериалах «Ласточкино гнездо», «Защита свидетелей», «Столица греха» и других. Всего актриса снялась в 72 картинах, не считая 15 фильмов, где она появлялась в эпизодах. Чаще всего Эвелина играла роковых женщин, но в ее фильмографии есть и комедийные, и драматические роли.

Как сложилась личная жизнь Бленданс

Эвелина Бледанс была замужем трижды. Ее первым супругом стал актер и сценарист Юрий Стыцковский. Они поженились в 1993 году и прожили вместе 17 лет. Но спустя несколько месяцев после свадьбы оформили развод.

Вторым избранником Бледанс был предприниматель из Израиля Дмитрий. От него телеведущая родила сына Николая в 1994 году. Сейчас он работает в Израиле.

Эвелина Бледанс с сыном Николаем, 2009 год

Третий супруг Бледанс — продюсер Александр Семин. В 2012 году у пары родился сын Семен. Он появился на свет с синдромом Дауна, однако артистка решила не „прятать“ его от людей. Она часто выводит мальчика на светские мероприятия, ведет блог от его имени и организует совместные с наследником съемки.

В 2017 году Бледанс и Семин развелись. Актриса говорила, что главной причиной разрыва стало недовольство продюсера повышенным вниманием к его семье. Кульминацией конфликта стал скандал, когда няня их сына Алена обвинила Семина в насилии.

По словам Бледанс, Алена была ее фанаткой и помогала ухаживать за ребенком. Спустя время женщина начала звонить семье посреди ночи и шантажировать. После этого она опубликовала в соцсетях снимки в синяках, обвинив избранника телеведущей в избиении. Это была неправда, однако история широко обсуждалась в СМИ.

После третьего развода актриса предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.

Также Бледанс делилась, что так и не решилась на вторую процедуру ЭКО, на нее повлияли трагичные судьбы Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

По словам знаменитости, тот факт, что молодые девушки соглашаются на «ребенка из пробирки» без медицинских показаний, является «страшным и обидным».

«Зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями», — заявила Бледанс.

Известно, что телеведущая впервые сделала процедуру ЭКО в 2018 году. Тогда она потеряла ребенка и не стала пытаться второй раз. По словам актрисы, ее предупреждали о последствиях, а теперь она считает, что данная процедура увеличивает риск возникновения рака.

Эвелина Бледанс

Что Бледанс говорила об СВО и о Зеленском

Эвелина Бледанс поддерживает действия российских властей. В январе 2023 года телеведущая попала в санкционный список Украины из-за слов о том, что «Крым никогда не был украинским».

В марте 2024-го она рассказала о выступлении перед ранеными бойцами СВО.

«У нас был фестиваль в Ейске, и нам предложили поехать в госпиталь. Я поняла, что самое важное на таких встречах — открыть свою душу. Мой Сема начал петь песню про Пьеро. Ребята начали улыбаться. Они все его обнимали. Сын потом еще долго вспоминал эту поездку», — делилась она.

В разговоре с aif.ru актриса заявляла, что Владимир Зеленский, став президентом Украины, из юмориста превратился в агрессора. Ранее Бледанс и Зеленский общались. По словам артистки, он был «человеком, который смешил, был душой компании, всех любил». Однако теперь Зеленского все «ненавидят за страшные вещи», добавила она.

