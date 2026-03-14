Заменила торф на минераловатные пробки — забыла о черной ножке: рассада из семян прет только так

Заменила торф на минераловатные пробки — забыла о черной ножке: рассада из семян прет только так

Минераловатные пробки для рассады — это современный субстрат, который уверенно теснит традиционные торфяные таблетки и грунт, предлагая садоводам ряд неоспоримых преимуществ.

Их главная «фишка» — идеальный баланс воздуха и влаги внутри среды. Это критически важно для молодых корешков — рассада из семян попрет только так. В отличие от торфа, который может слеживаться и перекрывать доступ кислорода, структура минеральной ваты обеспечивает корням постоянную аэрацию, снижая риск загнивания до нуля.

Почему же они лучше торфа? Во-первых, это стерильность. При производстве базальт плавят при температурах свыше 1500°C, что убивает все патогены, споры грибов и семена сорняков. В торфе, даже самом качественном, всегда есть риск возникновения черной ножки или плесени. Заменив его на пробки, вы забудете об этой проблеме.

Во-вторых, это однородность структуры, благодаря которой влага и питание распределяются равномерно, чего сложно добиться в комковатом торфе. Когда корни начнут прорастать сквозь стенки пробки, растение вместе с ней переносят в большой горшок или грунт. Корни при этом не травмируются, что обеспечивает бесшоковую пересадку и стремительный рост.

