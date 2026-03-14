Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 16:30

Заменила торф на минераловатные пробки — забыла о черной ножке: рассада из семян прет только так

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Минераловатные пробки для рассады — это современный субстрат, который уверенно теснит традиционные торфяные таблетки и грунт, предлагая садоводам ряд неоспоримых преимуществ.

Их главная «фишка» — идеальный баланс воздуха и влаги внутри среды. Это критически важно для молодых корешков — рассада из семян попрет только так. В отличие от торфа, который может слеживаться и перекрывать доступ кислорода, структура минеральной ваты обеспечивает корням постоянную аэрацию, снижая риск загнивания до нуля.

Почему же они лучше торфа? Во-первых, это стерильность. При производстве базальт плавят при температурах свыше 1500°C, что убивает все патогены, споры грибов и семена сорняков. В торфе, даже самом качественном, всегда есть риск возникновения черной ножки или плесени. Заменив его на пробки, вы забудете об этой проблеме.

Во-вторых, это однородность структуры, благодаря которой влага и питание распределяются равномерно, чего сложно добиться в комковатом торфе. Когда корни начнут прорастать сквозь стенки пробки, растение вместе с ней переносят в большой горшок или грунт. Корни при этом не травмируются, что обеспечивает бесшоковую пересадку и стремительный рост.

Ранее сообщалось, как спасти дачу от подтоплений этой весной.

Проверено редакцией
рассада
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затворничество, конфликт с Пугачевой, США: куда пропала Жанна Агузарова
Трамп прокомментировал «уничтожение» самолетов США в Саудовской Аравии
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке из-за удара БПЛА
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.