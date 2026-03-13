Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:30

У всех соседей огород плывет, а у меня сухо: спасаем дачу от подтоплений этой весной

Фото: D-NEWS.ru
Весенние паводки и затяжные ливни способны превратить идеальные грядки в настоящее болото, но спасти дачу от подтопления уже этой весной помогут проверенные лайфхаки, не требующие масштабных земляных работ.

Первым делом прокопайте открытые канавы по периметру участка с уклоном для естественного отвода лишней воды в придорожную канаву или дренажный колодец. Если вода застаивается в низинах, сделайте точечные глубинные проколы грунта ломом и засыпьте их щебнем — это простейший вертикальный дренаж.

Для отвода воды от фундамента дома и теплиц используйте обычные пластиковые бутылки, вкопанные горлышком вниз вдоль отмостки, — они создадут каналы для стока и предотвратят разрушение построек. Помните, что влаголюбивые растения вроде ивы или березы, высаженные в самом мокром месте, станут естественными насосами, осушая почву вокруг себя. С этими лайфхаками спасла участок! У всех соседей огород плывет, а у меня сухо.

Ранее был назван многолетник, который выдерживает и +40, и −30 градусов без всякого ухода.

Проверено редакцией
