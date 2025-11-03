Многолетник-хамелеон — меняет розовые бутоны на синие: не болеет, не требует укрытия на зиму

Медуница — удивительный многолетник-хамелеон, который станет жемчужиной вашего тенистого сада. Ее главная уникальность — способность менять цвет цветков в процессе цветения: только что распустившиеся розовые бутоны постепенно становятся синими и фиолетовыми, создавая на одном кустике разноцветную палитру.

Если посадите медуницу на даче, вы получите абсолютно неприхотливое растение, которое растет даже в самых густых тенистых уголках, где другие цветы гибнут. Она цветет одной из первых — уже в апреле — мае, когда сад только просыпается после зимы. Медуница быстро разрастается, образуя красивые куртины с декоративными пятнистыми листьями, которые сохраняют привлекательность до осени.

Этот многолетник не болеет, не требует укрытия на зиму и может расти на одном месте более 10 лет. Медуница — идеальный выбор для создания красивого ковра под деревьями и кустарниками!

