Куст, который цветет дважды за лето: шокирующая красота при минимальном уходе

Вейгела — роскошный декоративный кустарник, который станет главным акцентом вашего сада благодаря своему неповторимому шарму и удивительной выносливости. Посадив его, вы получите шокирующую красоту при минимальном уходе.

Главное преимущество вейгелы — ее способность цвести дважды за лето: первый раз в мае — июне, и повторно — в августе — сентябре, когда большинство кустарников уже отцвели. Ее колокольчатые цветы, собранные в пышные соцветия, поражают разнообразием оттенков — от нежно-розового до рубиново-красного. Куст быстро разрастается, достигая 1,5–2 метров в высоту, и сохраняет декоративность даже после цветения благодаря красивой листве, которая у некоторых сортов имеет пурпурный оттенок.

Вейгела морозостойка, не требует укрытия на зиму, устойчива к болезням и прекрасно переносит обрезку. Этот кустарник — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет наслаждаться красотой без постоянного ухода.

