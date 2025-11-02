Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 15:00

Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире флоксов редко встретишь такую оригинальную расцветку! Старс энд Страйпс — это настоящая звезда с полосатыми лепестками, где на белом фоне проступают яркие малиново-розовые штрихи. Каждый цветок уникален, словно художник вручную расписал его тонкой кистью. Компактный куст высотой 50–70 см усыпан этими удивительными соцветиями, создавая эффект праздничного конфетти. Но главное — этот флокс не только красив, но и невероятно вынослив. Он устойчив к мучнистой росе, прекрасно зимует без укрытия и цветет с июля до сентября, не теряя декоративности даже в непогоду.

Чтобы сохранить все уникальные особенности сорта, я сею Старс энд Страйпс исключительно под зиму. В конце октября, когда почва уже схвачена первыми заморозками, я делаю неглубокие бороздки на солнечном месте с рыхлой питательной землей. Семена распределяю бережно, не загущая, присыпаю сухой почвенной смесью и слегка уплотняю поверхность. Зимняя стужа — лучший союзник: она проведет естественную стратификацию, а весеннее солнце пробудит к жизни самые сильные семена. Всходы появляются недружно, но те, что проросли, будут особенно крепкими. На первый год сеянцы нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето покажут свои первые полосатые цветки. Этот флокс особенно хорош в бордюрах и переднем плане цветников, где можно рассмотреть каждый уникальный цветок.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками
Общество
Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Кинул на снег и забыл: 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия
Общество
Кинул на снег и забыл: 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия
Чудо-цветок для веранд и балконов: цветет 4 месяца без перерыва
Общество
Чудо-цветок для веранд и балконов: цветет 4 месяца без перерыва
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Общество
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.