Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу

В мире флоксов редко встретишь такую оригинальную расцветку! Старс энд Страйпс — это настоящая звезда с полосатыми лепестками, где на белом фоне проступают яркие малиново-розовые штрихи. Каждый цветок уникален, словно художник вручную расписал его тонкой кистью. Компактный куст высотой 50–70 см усыпан этими удивительными соцветиями, создавая эффект праздничного конфетти. Но главное — этот флокс не только красив, но и невероятно вынослив. Он устойчив к мучнистой росе, прекрасно зимует без укрытия и цветет с июля до сентября, не теряя декоративности даже в непогоду.

Чтобы сохранить все уникальные особенности сорта, я сею Старс энд Страйпс исключительно под зиму. В конце октября, когда почва уже схвачена первыми заморозками, я делаю неглубокие бороздки на солнечном месте с рыхлой питательной землей. Семена распределяю бережно, не загущая, присыпаю сухой почвенной смесью и слегка уплотняю поверхность. Зимняя стужа — лучший союзник: она проведет естественную стратификацию, а весеннее солнце пробудит к жизни самые сильные семена. Всходы появляются недружно, но те, что проросли, будут особенно крепкими. На первый год сеянцы нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето покажут свои первые полосатые цветки. Этот флокс особенно хорош в бордюрах и переднем плане цветников, где можно рассмотреть каждый уникальный цветок.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!