Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 06:35

Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете растение, способное удивить даже бывалых садоводов, обратите внимание на инкарвиллею. Этот многолетник часто называют садовой орхидеей за изысканную форму цветков и их невероятно нежную окраску. Представьте себе пышные розовые, сиреневые или белые колокольчики с золотистым горлышком, собранные в элегантные кисти на фоне резной темно-зеленой листвы. Но главное преимущество инкарвиллеи — ее удивительная жизнестойкость. Растение прекрасно зимует без укрытия, не болеет и годами растет на одном месте, с каждым сезоном становясь только краше.

Чтобы получить крепкие, закаленные экземпляры, я сею инкарвиллею исключительно под зиму. В конце октября, когда установится стабильно холодная погода, делаю неглубокие лунки на хорошо дренированной грядке с рыхлой почвой. Семена раскладываю по поверхности, слегка вдавливаю в грунт и присыпаю тонким слоем песка. Никакого полива! Зимние морозы естественным образом стратифицируют семена, разрушая плотную оболочку, а весеннее солнце пробудит их к жизни. Всходы появляются дружные и сильные. На первый год растения нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето уже покажут свои первые великолепные цветоносы. Инкарвиллея особенно хороша в рокариях и на альпийских горках, где ее изящные цветки создают потрясающий контраст с каменными россыпями.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Посадите в ноябре — и весной ждите чуда: клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей
Общество
Посадите в ноябре — и весной ждите чуда: клумба с синими и алыми цветами очарует всех соседей
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Общество
Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
цветы
многолетники
цветники
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии по приказу Трампа
Продукты, которые надо есть в ноябре: зачем организму свекла
Пророссийские хакеры заполучили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Опять рекордные +15? Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге 3–9 ноября
Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на один из регионов РФ
Запекаю горбушу только так — рыба получается как из ресторана!
Почему снится, что муж уходит к другой: толкование из популярных сонников
«На огороде окопы рыли»: жители ДНР рассказали о произволе ВСУ
Дроны разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 ноября
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершил странный маневр
Почему во сне приходит покойная мама: важные подсказки и значения
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
Чувства к Лазареву, «война» с экс-мужем, «Голос»: как живет Пелагея
«Мир полон конфликтов»: Москва хочет стабилизации ситуации в Венесуэле
В ОП раскрыли, как оплачивается работа в День народного единства
Мнение об СВО, карьера и личная жизнь: куда пропала Елка
Полиция нашла тело осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи
Какие растения забрать с дачи на зиму: как это сделать правильно
Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.