Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками

Если вы ищете растение, способное удивить даже бывалых садоводов, обратите внимание на инкарвиллею. Этот многолетник часто называют садовой орхидеей за изысканную форму цветков и их невероятно нежную окраску. Представьте себе пышные розовые, сиреневые или белые колокольчики с золотистым горлышком, собранные в элегантные кисти на фоне резной темно-зеленой листвы. Но главное преимущество инкарвиллеи — ее удивительная жизнестойкость. Растение прекрасно зимует без укрытия, не болеет и годами растет на одном месте, с каждым сезоном становясь только краше.

Чтобы получить крепкие, закаленные экземпляры, я сею инкарвиллею исключительно под зиму. В конце октября, когда установится стабильно холодная погода, делаю неглубокие лунки на хорошо дренированной грядке с рыхлой почвой. Семена раскладываю по поверхности, слегка вдавливаю в грунт и присыпаю тонким слоем песка. Никакого полива! Зимние морозы естественным образом стратифицируют семена, разрушая плотную оболочку, а весеннее солнце пробудит их к жизни. Всходы появляются дружные и сильные. На первый год растения нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето уже покажут свои первые великолепные цветоносы. Инкарвиллея особенно хороша в рокариях и на альпийских горках, где ее изящные цветки создают потрясающий контраст с каменными россыпями.

