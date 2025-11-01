Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 19:30

Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Статица, известная также как кермек или бессмертник, — это удивительное растение, способное превратить любой сад в яркий ковер с минимальными усилиями с вашей стороны. Этот многолетник покоряет не только своей выносливостью к засухе и непогоде, но и очаровательными соцветиями-метелками, которые сохраняют интенсивность окраски даже после высыхания. Чтобы получить крепкие, закаленные растения и наслаждаться их цветением уже в следующем сезоне, я рекомендую посеять статицу под зиму. Этот метод имитирует естественные условия произрастания, обеспечивая семенам необходимую стратификацию и закалку.

Приступать к подзимнему посеву нужно в конце октября или ноябре, когда установится стабильно холодная погода, а почва слегка подмерзнет. Выберите для статицы солнечный, хорошо дренированный участок без застоя влаги. Сделайте неглубокие бороздки около 1–1,5 см, распределите семена редко, чтобы весной избежать сильного загущения. Присыпьте заранее заготовленной сухой почвенной смесью и слегка уплотните поверхность. Поливать посевы не нужно — талые воды весной обеспечат достаточное увлажнение. С наступлением тепла вы увидите дружные всходы, которые легко переносят похолодания и быстро развиваются. Такие сеянцы обладают мощной корневой системой, повышенной устойчивостью к болезням и радуют обильным цветением с июля до глубокой осени. Подзимний посев избавляет от хлопот с рассадой и гарантирует прекрасный результат даже у начинающих садоводов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
