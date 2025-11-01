Из маленького семечка — живая изгородь всех цветов радуги! Многолетник-сказка для красивого сада

Если вы хотите быстро создать зеленый экран или украсить неприглядную стену, посадите под зиму душистый горошек. Это растение станет настоящим спасением для тех, кто хочет задекорировать забор, беседку или любую вертикальную поверхность пышной зеленью и нежными цветками. Душистый горошек не просто красив — его изящные цветки источают тонкий, удивительно приятный аромат, который будет наполнять ваш сад все лето. А главное — он невероятно быстро растет, цепляясь за опоры своими усиками, и уже через пару месяцев после всходов создает плотную цветущую стену.

Для посева подготовьте неглубокие бороздки около 2–3 см глубиной на хорошо освещенном месте. Разложите семена на расстоянии 10–15 см друг от друга, присыпьте заранее заготовленной сухой почвой и слегка уплотните. Ни в коем случае не поливайте — зимние морозы естественным образом стратифицируют семена, а весенняя влага даст им возможность дружно прорасти. Когда появятся всходы, аккуратно установите опоры для роста лианы. Дальнейший уход прост — умеренный полив и подкормки для пышного цветения. Уже к июню вы получите шикарную цветущую стену высотой до двух метров, которая будет радовать вас до самых заморозков.

