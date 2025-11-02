Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:35

Посадите в ноябре — весной расцветут раньше тюльпанов! Цветки-жемчужинки выглядят ярко и богато

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Среди многообразия флоксов есть сорта, которые невозможно забыть. «Граф Цеппелин» — именно такой, с истинно аристократической внешностью и характером. Его крупные белоснежные соцветия с ярким алым глазком в центре напоминают роскошные кружева. Мощный куст высотой до 120 см гордо держит идеальные пирамидальные шапки цветов, не разваливаясь от дождя и ветра. Аромат этого флокса — отдельная история: насыщенный, сладковатый, он разносится по всему саду, привлекая бабочек и пчел. Но главное — его железная выносливость. Сорт устойчив к мучнистой росе, прекрасно зимует без укрытия и десятилетиями сохраняет свою изысканную красоту.

Чтобы раскрыть весь потенциал этого великолепного сорта, я сею его исключительно под зиму. В конце октября, когда земля уже тронута заморозками, я готовлю неглубокие бороздки на солнечном, защищенном от сквозняков месте. Семена распределяю редко, присыпаю сухой почвенной смесью и слегка уплотняю поверхность. Природа — лучший помощник садовода: зимние морозы проведут естественную стратификацию, а весеннее таяние снега даст необходимое увлажнение. Всходы появляются крепкие, жизнестойкие. В первый год они наращивают корневую систему, а на следующее лето уже демонстрируют первые шапки цветов с фирменным алым глазком. «Граф Цеппелин» особенно великолепен в вечерние часы, когда его белые соцветия словно светятся в сумерках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу
Общество
Беру пакет семян и просто сыплю на землю — весной в саду разноцветный парад! Многолетник-сказка украсит любую клумбу
Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками
Общество
Забудьте о рассаде: посадите в ноябре, а весной просто любуйтесь! Многолетник-нежность с красивыми цветками
Кинул на снег и забыл: 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия
Общество
Кинул на снег и забыл: 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! Посадите в ноябре и забудьте до мая
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.