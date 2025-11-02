Посадите в ноябре — весной расцветут раньше тюльпанов! Цветки-жемчужинки выглядят ярко и богато

Среди многообразия флоксов есть сорта, которые невозможно забыть. «Граф Цеппелин» — именно такой, с истинно аристократической внешностью и характером. Его крупные белоснежные соцветия с ярким алым глазком в центре напоминают роскошные кружева. Мощный куст высотой до 120 см гордо держит идеальные пирамидальные шапки цветов, не разваливаясь от дождя и ветра. Аромат этого флокса — отдельная история: насыщенный, сладковатый, он разносится по всему саду, привлекая бабочек и пчел. Но главное — его железная выносливость. Сорт устойчив к мучнистой росе, прекрасно зимует без укрытия и десятилетиями сохраняет свою изысканную красоту.

Чтобы раскрыть весь потенциал этого великолепного сорта, я сею его исключительно под зиму. В конце октября, когда земля уже тронута заморозками, я готовлю неглубокие бороздки на солнечном, защищенном от сквозняков месте. Семена распределяю редко, присыпаю сухой почвенной смесью и слегка уплотняю поверхность. Природа — лучший помощник садовода: зимние морозы проведут естественную стратификацию, а весеннее таяние снега даст необходимое увлажнение. Всходы появляются крепкие, жизнестойкие. В первый год они наращивают корневую систему, а на следующее лето уже демонстрируют первые шапки цветов с фирменным алым глазком. «Граф Цеппелин» особенно великолепен в вечерние часы, когда его белые соцветия словно светятся в сумерках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!