Цветок с «опасным» названием: можно ли выращивать табак в своем саду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда слышишь «табак в саду», первая мысль — что-то запрещенное или странное. Но табак крылатый (Nicotiana alata) — это совершенно самостоятельное декоративное растение, любимец цветоводов по всему миру. Никакого отношения к сигаретам оно не имеет, зато имеет прямое отношение к красоте вашего участка и невероятному вечернему аромату.

Что это за растение

Табак крылатый, он же табак душистый, — декоративный однолетник из семейства Пасленовых родом из Центральной и Южной Америки. В Европу он попал лишь в 1883 году, а уже в начале XX века французские селекционеры вывели разноцветные сорта — розовые, сиреневые, лиловые и белые. Высота куста — от 40 до 80 см, листья крупные, покрытые мягкими липкими волосками, цветки — звездчатые, диаметром 5–6 см. Главное его достоинство: по вечерам и в пасмурную погоду цветки раскрываются и источают густой парфюмерный аромат, который слышен на расстоянии до ста метров.

Запрещен ли он в России

Никаких ограничений на выращивание декоративного табака крылатого в России нет. Это сугубо садовое растение, которое давно и совершенно свободно продается в садовых центрах, на маркетплейсах и цветочных рынках по всей стране. Законодательные ограничения касаются исключительно табачной продукции — сигарет, вейпов и никотинсодержащих изделий, а не декоративных цветов.

Где растет лучше всего

Табак крылатый — теплолюбивое растение, и потому особенно комфортно чувствует себя в южных регионах: Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье, Астраханской области. Однако при выращивании через рассаду (посев — в конце марта, высадка в грунт — в мае) его успешно культивируют в средней полосе России и даже в Сибири. Растение холодостойкое, а потому семена нередко дают самосев и всходят следующей весной без всяких усилий садовода.

Цветок с «опасным» названием: можно ли выращивать табак в своем саду Цветок с «опасным» названием: можно ли выращивать табак в своем саду Фото: Martin G. Dr. Baumg/Global Look Press

Неприхотливость в уходе

Уход за этим цветком минимален, и справится даже начинающий. Полив — раз в неделю в засушливый период; подкормки — только на бедных почвах, перегной или компост перед посадкой. Растение спокойно переносит легкое затенение, кратковременную засуху и понижение температуры. Устойчивость к болезням и вредителям высокая — химические обработки, как правило, не требуются.

Можно ли его курить

Название вводит в заблуждение, но ответ однозначный: нет. Листья декоративного табака крылатого содержат никотин — алкалоид, который в концентрированном виде является сильным ядом, — поэтому любые эксперименты с листьями опасны для здоровья. Курительный табак — это отдельный вид, Nicotiana tabacum, который специально выращивают и обрабатывают для производства табачной продукции. Декоративный табак — исключительно для услады глаз, но никак не для курения.

Виктория Семенова
