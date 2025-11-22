Никаких больше драников и зраз. Жемайчю — вот моя новая любовь. Получаются очень нежными и вкусными

Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас в уютную Литву? Жемайчю блинай — традиционные картофельные блины с мясной начинкой, которые стали настоящим символом литовской кухни. Их главная особенность — тесто из картофеля, отваренного в мундире, что придает блюду особую нежность и насыщенный вкус. Это не просто картофельные оладьи, а целое произведение кулинарного искусства, где хрустящая корочка сочетается с сочной мясной начинкой. Готовятся они просто, но получаются настолько аутентичными, что кажется, будто вы привезли рецепт прямо из Вильнюса!

Для жемайчю блинай вам понадобится: 1 кг картофеля в мундире, 300 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на терке. Лук обжарьте с фаршем до готовности. Смешайте картофель, яйца, муку, соль. Формируйте лепешки: на картофельную основу выкладывайте фарш, накрывайте второй лепешкой, защипывайте края. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой 7-8 минут с каждой стороны. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом. Эти картофельные блины особенно хороши с клюквенным морсом или свежим овощным салатом!

