День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:23

Эта коврижка пахнет детством — шоколадно-медовая сладость, которая не оставит равнодушным: готовлю с орехами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта коврижка пахнет детством, медом и праздником. Ее влажная плотная текстура и аромат корицы с имбирем напоминают о домашней выпечке, которую готовили наши бабушки.

Для коврижки мне понадобится: сахар (200 г), жидкий мед (3 ст. л.), молоко (250 мл), мука (350 г), какао (2 ст. л.), растопленное масло (125 мл), грецкие орехи (100 г), сода (1 ч. л.), корица, имбирь, мускатный орех, щепотка соли.

В кастрюле смешиваю молоко, сахар, соль, растопленное масло и мед. Нагреваю на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится полностью. Снимаю с огня — смесь должна быть теплой, но не горячей. Добавляю в нее соду и интенсивно размешиваю. Сразу же начинается реакция, смесь слегка пенится. Просеиваю в эту же массу муку, какао и специи. Тщательно перемешиваю венчиком до исчезновения комочков. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде, измельчаю и добавляю в тесто. Еще раз перемешиваю. Тесто получается довольно жидким. Выливаю его на противень размером 25x28 см, застеленный пергаментом, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Даю коврижке полностью остыть прямо на противне — это важно, так как в горячем виде она очень нежная. Только потом нарезаю на порционные кусочки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Общество
Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Общество
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
Здоровье/красота
Глава Роскачества предупредил об опасности готовой еды
Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно
Общество
Обычные пироги уже наскучили. На праздничный стол готовлю бастийю — марокканский пирог с яйцом и курицей! Вкусно и необычно
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по-ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
Общество
На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по-ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом
еда
выпечка
рецепты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.