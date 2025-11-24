День матери
24 ноября 2025 в 12:44

На завтрак, ужин или на праздничный стол: сфиха по ливански — вкусные лепешки с ароматным мясом

Когда хочется добавить в домашнее меню немного восточной экзотики, нет ничего лучше ливанских пирогов сфиха. Эти небольшие открытые пирожки с мясной начинкой — настоящий кулинарный символ Ливана, который можно встретить в каждой уличной лавке Бейрута. Что делает их такими особенными? Идеальное сочетание нежного дрожжевого теста и сочной, ароматной начинки с ярким акцентом лимонного сока, кедровых орешков и традиционных специй. Это блюдо отлично подходит как для сытного перекуса, так и для праздничного стола — сфиха одинаково хороши и в горячем, и в холодном виде.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 1 ч.л. сахара, 2 ст.л. оливкового масла, щепотка соли. Замесите тесто и дайте ему подойти в тепле около часа. Для начинки смешайте 500 г баранины или говяжьего фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, 2 измельченных зубчика чеснока, 3 ст.л. кедровых орешков, 2 ст.л. томатной пасты, сок половины лимона, по 1 ч.л. паприки и корицы, соль и перец. Тесто раскатайте, нарежьте на небольшие кружки. На каждый выложите начинку, оставив края открытыми. Выпекайте при 200°C 15-20 минут до румяной корочки. Подавайте с лимонными дольками и свежими овощами.

