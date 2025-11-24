День матери
Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете растение, которое будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур, то ваш идеальный кандидат — рудбекия.

Этот солнечный и невероятно жизнестойкий многолетник буквально создан для наших непредсказуемых сезонов. Его крепкие прямые стебли не ломаются под напором воды и ветра, а яркие соцветия-ромашки в золотистых, оранжевых и бордовых тонах продолжают неустанно цвести с июля до самых заморозков.

Рудбекия не требует сложного ухода, она любит солнечные места, но мирится и с полутенью, довольствуется минимальным вниманием. Посадив ее один раз, вы на годы забудете о хлопотах и будете наслаждаться пышным, оптимистичным цветением, которое не испортят никакие капризы природы. Это беспроигрышный вариант для любого садовода.

Ранее были названы многолетники, от которых лучше отказаться в новом сезоне — душат все на своем пути: черный список цветов.

