Этот многолетник будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур

Если вы ищете растение, которое будет цвести все лето, несмотря на проливные дожди, ветер и перепады температур, то ваш идеальный кандидат — рудбекия.

Этот солнечный и невероятно жизнестойкий многолетник буквально создан для наших непредсказуемых сезонов. Его крепкие прямые стебли не ломаются под напором воды и ветра, а яркие соцветия-ромашки в золотистых, оранжевых и бордовых тонах продолжают неустанно цвести с июля до самых заморозков.

Рудбекия не требует сложного ухода, она любит солнечные места, но мирится и с полутенью, довольствуется минимальным вниманием. Посадив ее один раз, вы на годы забудете о хлопотах и будете наслаждаться пышным, оптимистичным цветением, которое не испортят никакие капризы природы. Это беспроигрышный вариант для любого садовода.

