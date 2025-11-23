Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 03:46

Быстрорастущая многолетняя лиана: превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете превратить неприметную стену дома или старый забор в роскошный вертикальный сад? Идеальное решение для этого — девичий виноград, одна из самых быстрорастущих и неприхотливых многолетних лиан.

Это растение обладает феноменальной скоростью роста, за сезон его плети могут прибавить до 2–3 метров, быстро создавая плотный зеленый ковер, не требующий сложного ухода. Девичий виноград цепляется за любые поверхности своими усиками, а его крупные резные листья весной и летом радуют сочной зеленью, которая осенью вспыхивает невероятными багряными и пурпурными оттенками.

Он морозостоек, теневынослив и прекрасно скрывает любые недостатки построек, создавая прохладу и уют. Девичий виноград превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад.

Ранее был назван цветок, который можно сажать в ноябре: кинул семена на снег, притоптал, дальше природа сделает все сама.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот кустарник растет не по дням, а по часам: цветет все лето как роскошный водопад
Общество
Этот кустарник растет не по дням, а по часам: цветет все лето как роскошный водопад
Просто воткните в землю этот куст один раз, и он будет цвести без остановки все лето: чудо-цветок
Общество
Просто воткните в землю этот куст один раз, и он будет цвести без остановки все лето: чудо-цветок
Этот цветок сажают в ноябре — вырастает сам: вам останется только любоваться шикарным цветением
Общество
Этот цветок сажают в ноябре — вырастает сам: вам останется только любоваться шикарным цветением
Посадите в ноябре — весной в саду каскад персиковых бутонов! Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду каскад персиковых бутонов! Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в ноябре — весной в саду бусы всех цветов радуги. Многолетник-находка ярко цветет до осени
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду бусы всех цветов радуги. Многолетник-находка ярко цветет до осени
дачи
растения
клумбы
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября
Трамп резко обеднел на $1,1 млрд
Нидерланды открыли огонь по БПЛА над военной авиабазой
Ученые рассказали, какой континент начал разделяться на две части
В Британии раскрыли ложь Европы касательно Украины
«Переживет ли Зеленский»: немецкий журналист предсказал беспорядки в Киеве
МВД раскрыло, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
Экс-президент Бразилии пытался вскрыть паяльником электронный браслет
Страшный диагноз — деменция: симптомы, как обнаружить на ранней стадии
В Госдуме хотят ввести ГОСТ на тюбинги этой зимой
Силы ПВО отразили попытку атаки БПЛА на Москву
В российском городе-герое объявили угрозу атаки БПЛА
Внучка Джона Кеннеди может умереть через год
Эксперт назвал самые денежные месяцы для отпуска в 2026 году
В Кремле назвали ВТО слабой организацией
Раскрыты планы США по поводу Мадуро
Атаки ВСУ оставили без света несколько районов ДНР
Украинцев в Германии ждет непростое решение из-за отмены пособий
ЦСКА потребовал наказать фанатов «Спартака» за избиение болельщика
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.