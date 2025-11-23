Быстрорастущая многолетняя лиана: превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад

Мечтаете превратить неприметную стену дома или старый забор в роскошный вертикальный сад? Идеальное решение для этого — девичий виноград, одна из самых быстрорастущих и неприхотливых многолетних лиан.

Это растение обладает феноменальной скоростью роста, за сезон его плети могут прибавить до 2–3 метров, быстро создавая плотный зеленый ковер, не требующий сложного ухода. Девичий виноград цепляется за любые поверхности своими усиками, а его крупные резные листья весной и летом радуют сочной зеленью, которая осенью вспыхивает невероятными багряными и пурпурными оттенками.

Он морозостоек, теневынослив и прекрасно скрывает любые недостатки построек, создавая прохладу и уют. Девичий виноград превратит стену дома или забор в роскошный вертикальный сад.

