22 ноября 2025 в 11:28

Этот цветок сажают в ноябре — вырастает сам: вам останется только любоваться шикарным цветением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поздняя осень — идеальное время для посадки самых неприхотливых и выносливых цветов, которые не потребуют от вас никаких усилий. Яркий пример — нарциссы. Этот цветок сажают в ноябре, и он вырастает сам.

Весь уход заключается в том, чтобы поместить луковицу на глубину 10-15 см в землю и забыть о ней до весны. Нарциссам не нужно укрытие, они обладают феноменальной морозостойкостью и самостоятельно укореняются в холодной почве. Им не страшны ни снег, ни морозы, ни возвратные заморозки весной.

Как только сойдет снег и пригреет первое солнце, они дружно тронутся в рост, а в апреле–мае ваш сад украсят изящные белые и желтые цветы с нежным ароматом. Вам останется только любоваться шикарным цветением! Это стопроцентная гарантия яркого весеннего праздника при полном отсутствии забот.

Ранее был назван цветок, который создаст куст с густыми махровыми соцветиями: не боится дождя и холода.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
