22 ноября 2025 в 05:03

Превращаю обычные яйца в гастрономический хит — мариную их с соевым соусом: та самая азиатская закуска, которая способна удивить

Этот рецепт — отличная база для экспериментов. В маринад можно добавить имбирь, звездочку бадьяна или немного рисового вина, создавая новые вкусовые комбинации.

Отвариваю 6–8 яиц в течение 6,5 минуты после закипания для получения кремового желтка, затем сразу перекладываю их в ледяную воду — это поможет легко очистить скорлупу. Для маринада смешиваю в банке 200 мл соевого соуса, 200 мл воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. хлопьев чили, 1 ст. л. кунжута, добавлю 50 г нарезанного зеленого лука и 2 измельченных зубчика чеснока.

Очищенные яйца опускаю в маринад, сверху накрываю их бумажной салфеткой, чтобы они полностью погрузились в жидкость и равномерно пропитались. Закрываю банку крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки — чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

