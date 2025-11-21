Международный муниципальный форум стран БРИКС
Посадите в ноябре — весной в саду бусы всех цветов радуги. Многолетник-находка ярко цветет до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гелихризум — тот самый многолетник, который подарит вашему саду не просто цветение, а настоящий фейерверк красок. Его часто называют бессмертником — и не просто так. Даже срезанные соцветия сохраняют свою декоративность месяцами, будто застывшие солнечные лучи в вазе. Но в саду он раскрывается по-настоящему: кустики, усыпанные махровыми корзинками всех оттенков — от нежно-кремового и лимонного до рубинового и пурпурного, — напоминают диковинные гирлянды, озаряющие клумбу мягким сиянием.

Это растение — идеальный выбор для тех, кто ценит в садовых культурах неприхотливость и эффектность. Ему нужно лишь самое солнечное, хорошо прогреваемое место с легкой дренированной почвой — и годами он будет радовать вас, почти не требуя внимания. Уход предельно прост: умеренный полив только в затяжную засуху, одна-две подкормки за сезон минеральным комплексом и своевременное удаление увядших соцветий, чтобы стимулировать новую волну бутонов. Гелихризум морозостоек, но в регионах с суровыми бесснежными зимами легкое укрытие лапником не повредит.

Он великолепен в бордюрах, рокариях и как яркий акцент в миксбордерах, а букеты из него напомнят о лете долгими зимними вечерами. Посадите гелихризум — и ваш сад будет сиять до глубокой осени, когда другие обитатели клумб уже приготовятся к покою.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

