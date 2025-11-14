Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 03:46

Кинул семена на снег, притоптал, дальше природа сделает все сама: все лето будете любоваться цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Существует несколько удивительно жизнестойких цветов, семена которых можно посеять даже в декабре, и они самостоятельно прорастут весной. Кинул семена на снег, притоптал, дальше природа сделает все за вас!

Календула, василек, эшшольция и нигелла идеально подходят для такого экстремального посева. Технология предельно проста: в период оттепели, когда снег уплотнился, разбросайте семена по поверхности сугроба на заранее подготовленную с осени грядку, затем слегка притопчите снег или присыпьте семена рыхлым снегом — этого достаточно для успешной зимовки.

Эти цветы развивают мощную корневую систему, используют талые воды для роста и зацветают на 2–3 недели раньше своих собратьев, посаженных весной. Вам останется только все лето любоваться цветами. Такой способ оценят занятые дачники и те, кто хочет создать сад, требующий минимального ухода, но максимально приближенный к естественной красоте дикой природы.

Ранее стало известно, как приготовить чудо-растение с махровыми соцветиями: цветет без устали с июня до первых осенних заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в ноябре — весной сад укроет розово-лиловым ковром. Чудо-многолетник вырастет в самых тенистых уголках сада
Общество
Посадите в ноябре — весной сад укроет розово-лиловым ковром. Чудо-многолетник вырастет в самых тенистых уголках сада
Посадите в ноябре — весной в саду фестиваль белоснежных зонтиков. Не многолетник, а сказка
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду фестиваль белоснежных зонтиков. Не многолетник, а сказка
Сею без рассады прямо в грунт — вырастает живая изгородь с цветами: растет на любой почве
Общество
Сею без рассады прямо в грунт — вырастает живая изгородь с цветами: растет на любой почве
Плетистая лиана для создания арок и живых изгородей: покрывается цветами с яблочным ароматом
Общество
Плетистая лиана для создания арок и живых изгородей: покрывается цветами с яблочным ароматом
Садовод дала совет, как защитить растения от мороза
Общество
Садовод дала совет, как защитить растения от мороза
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над еще пятью российскими аэропортами «исчезли» самолеты
Атака на Киев ночью 14 ноября: удары по ТЭЦ, цели, что известно
Пентагон запустил операцию «Южное копье» против наркокартелей
Юрист рассказала, может ли работодатель оштрафовать сотрудницу за мини-юбку
Еще три человека получили ранения при атаке ВСУ на Новороссийск
Названы главные и не всегда очевидные причины развития ожирения
Камеры на дорогах начнут проверять наличие техосмотра у автомобилей
По Крымскому мосту перестали пускать автомобили
Пятеро россиян пострадали в аварии на египетском курорте
BBC извинилась перед Трампом за его поддельную речь в фильме о Капитолии
«Умные» помпы, контактные линзы: как девайсы помогают при лечении диабета
Юрист ответил, когда размещение гирлянды на окне может обернуться штрафом
Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии
В Киеве прогремела серия мощных взрывов
Трамп снова появился на публике с подозрительным синяком
В России назвали способ спасти театры от пустых залов
Атака на Новороссийск ночью 14 ноября: взрывы, удар по нефтебазе, жертвы
Один человек пострадал при атаке ВСУ на Новороссийск
ВСУ ударили по школе в Донецке
Финэксперт ответила, на чем можно сэкономить во время отпуска
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.