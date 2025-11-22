Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 16:46

Просто воткните в землю этот куст один раз, и он будет цвести без остановки все лето: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мечтаете о пышном и непрерывном цветении в саду все лето без лишних хлопот? Тогда вам нужен лиатрис — удивительный многолетник, который станет звездой вашей клумбы с июня по август.

Его главное преимущество — феноменальная неприхотливость. Посадив его один раз, вы на годы обеспечите себя яркими пушистыми соцветиями-свечами, которые могут быть белоснежными, нежно-розовыми или насыщенно-сиреневыми. Лиатрис абсолютно зимостоек, не требует сложного ухода, прекрасно переносит засуху и растет на любых почвах.

Этот чудо-цветок не только радует глаз, но и источает тонкий аромат ванили, привлекая в сад бабочек и пчел. Просто воткните на солнечном месте в землю этот куст один раз, и он будет цвести без остановки все лето.

Ранее был назван цветок, который избавит дачников от хлопот с рассадой: не нужна ни подвязка, ни сложный уход.

Дарья Иванова
Д. Иванова
